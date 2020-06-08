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  3. Hande Erçel'den maddi zorluk çeken sevgilisi Murat Dalkılıç'a destek
08 Haziran 2020 Pazartesi 11:00 | Son Güncelleme:

Hande Erçel'den maddi zorluk çeken sevgilisi Murat Dalkılıç'a destek

Hande Erçel'den maddi zorluk çeken sevgilisi Murat Dalkılıç'a destek

Murat Dalkılıç ile bir dargın bir barışık ilişki yaşayan oyuncu Hande Erçel, maddi zorluk çeken sevgilisine destek vermeye başladı.

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, eski eşi Merve Boluğur'dan boşandıktan sonra başarılı oyuncu Hande Erçel ile yeni bir aşka yelken açtı. Bir süredir evlenmek istediğine dair mesajlar veren Murat Dalkılıç, üç yıldır birlikte olduğu Hande Erçel'i sonunda evliliğe ikna etmişti.

HANDE ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Evlilik hazırlığı yapan ünlü çift, koronvirüs engeline takıldı. Koronavirüs salgını sebebiyle maddi olarak zor günler geçiren Murat Dalkılıç, düğünü ertelemek zorunda kaldı.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Maddi sıkıntıya giren Dalkılıç’a, sevgilisi yardım eli uzattı. Kerem Bürsin ile başrolünü paylaştığı yeni bir dizi için çalışmaya başlayan Erçel, sevgilisine jest yaparak, kiranın yarısına ortak olmayı teklif etti. Oyuncu, sevgilisinin işleri düzelene kadar Çubuklu’daki lüks dairelerinin 30 bin liralık kirasının yarısını ödeyecek.

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