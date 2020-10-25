Hande Erçel'den duygulandıran paylaşım: "Seni çok özledim"

Oyuncu Hande Erçel ve Gamze Erçel'in kanser tedavisi gören anneleri Aylin Erçel, 2019'un ocak ayında hayatını kaybetmişti.

26 yaşındaki Erçel, annesinin doğum gününde duygusal bir paylaşımda bulundu.

"SENİ ÇOK ÖZLÜYORUM ANNE"

Aylin Erçel'in bir karesini yayınlayan oyuncu, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderiye şu notu düştü:

Güzel senin kulağımdan bir an olsun gitmiyor, varsın buradasın. Hala her sabah öpüyorsun boynumdan. Bugün senin doğuşun, sonsuz oldu... Her gün hayal ettiklerimizden daha güzel bir denize girdiğini biliyorum oralarda. Seni çok özlüyorum anne...

Erçel'in paylaşımı takipçilerini duygulandırdı.

"HER GÜN DAHA DA ÖZLÜYORUM SENİ"

Hande Erçel, annesinin ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından şu satırları yayınlamıştı:

Biz büyürken evde 3 kızdık böyle, 3 deli kız... Sen aramızdan ayrılalı 1 sene oldu. Biz yine 3 kızız... Senin öğretilerinle büyüyoruz, büyütüyoruz... Her gün daha da özlüyorum seni pudram...