13 Haziran 2020 Cumartesi 15:29 | Son Güncelleme:
Hande Erçel'den dikkat çeken sözler: Bu hayat benim, sokakta da evde de!
Sen Çal Kapımı adlı yeni dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu Hande Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Sevgilisi Murat Dalkılıç ile evlilik hazırlığı içinde olan Hande Erçel, aynı zamanda Sen Çal Kapımı isimli yeni bir diziye başlıyor. Kerem Bürsin ile başrolde oynadığı yeni romantik komedinin çekimlerine başlayan Hande Erçel, Instagram'dan paylaştığı son fotoğraflarıyla da beğeni topladı.
'BU HAYAT BENİM'
Erçel fotoğrafına, "Bu hayat benim... Sokakta da evde de" notunu düştü. Oyuncunun bu iddialı sözlerine iki saatte bir milyona yakın beğeni geldi.