Hande Erçel'den dikkat çeken sözler: Bu hayat benim, sokakta da evde de!

Sevgilisi Murat Dalkılıç ile evlilik hazırlığı içinde olan Hande Erçel, aynı zamanda Sen Çal Kapımı isimli yeni bir diziye başlıyor. Kerem Bürsin ile başrolde oynadığı yeni romantik komedinin çekimlerine başlayan Hande Erçel, Instagram'dan paylaştığı son fotoğraflarıyla da beğeni topladı.

'BU HAYAT BENİM'

Erçel fotoğrafına, "Bu hayat benim... Sokakta da evde de" notunu düştü. Oyuncunun bu iddialı sözlerine iki saatte bir milyona yakın beğeni geldi.