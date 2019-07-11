Hande Erçel'den çarpıcı sosyal medya itirafı

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Oyuncu Hande Erçel ALEM Dergisi'nin Summer Exclusive ekine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sosyal medyayı eskisi gibi kullanmadığını belirten Erçel, “Son dönemlerde çok fazla gerçek dışında şeylerle karşılaştığımdan çektim kendimi. İnsanlar olmadıkları kimlikleriyle oradalar ve bu beni rahatsız etmeye başladı. Görmektense dahil olmamayı tercih ediyorum.” dedi.

ALEM Dergisi'nden Gözde Yörükoğlu Ersu’ya konuşan oyuncu Hande Erçel, “Seyahat’in varoluşumun anlamı olduğunu düşünüyorum. Seyahat derken kulağa gelen anlamıyla gezmek, yeni yerler görmenin dışında bir şeyden bahsediyorum. Bunlar da dahil tabii ama yoga ve meditasyona başladığım dönemde aslında nasıl derin bir kelime olduğunu fark ettim.” ifadesini kullandı.

MADEM ÇEKİMİMİZİ SEYAHAT EDEREK YAPTIK, SEVER MİSİN SEYAHAT ETMEYİ?

Beni özetleyen kelimeyle başladık. ’Seyahat’in varoluşumun anlamı olduğunu düşünüyorum. Seyahat derken kulağa gelen anlamıyla gezmek, yeni yerler görmenin dışında bir şeyden bahsediyorum. Bunlar da dahil tabii ama yoga ve meditasyona başladığım dönemde aslında nasıl derin bir kelime olduğunu fark ettim. Yani tüm yolculukları çok seviyorum.

SOSYAL MEDYA KONUSUNDA İNANILMAZ BİR NOKTADASIN, NASIL YÖNETİYORSUN BU SÜRECİ?

Beni de şaşırtan bir durum bu. Sosyal medyaya katıldığım zamandan beri doğal olmayan samimi ve kendimden hissetmediğim hiçbir şeyi paylaşmıyorum. Sanırım bu takip edenlere yansıyor. Benim için bir iletişim aracı.

YAŞAMINDA NASIL BİR YER KAPLIYOR SOSYAL MEDYA?

Eskiden daha sık kullanırdım, son dönemlerde çok fazla gerçek dışında şeylerle karşılaştığımdan çektim kendimi. İnsanlar olmadıkları kimlikleriyle oradalar ve bu beni rahatsız etmeye başladı. Görmektense dahil olmamayı tercih ediyorum.

GÖZLERİNİ KAPATIP, HANDE ERÇEL OLMADIĞINI HAYAL ETSEN, KENDİ TAKİPÇİN OLUR MUYDUN?

Olurdum tabii. Paylaşımlarım tamamen bana ait. Bu bile bir sebep.

OYUNCULUK HİKAYENİ SENDEN DİNLESEK?

Bir çocukluk hayaliyle başlayıp git gide büyüyen bir masal gibi benim için. Üniversitede okurken mesleğime çoktan karar vermiştim. Her şey yolunda gitti.

SENDEN ÖNCEKİ KUŞAKLARA BAKTIĞINDA, SOSYAL MEDYANIN OLMADIĞI ZAMANLARDA ÜNLÜ – HAYRAN İLİŞKİSİNDE FARKLI BİR DURUM VARDI, ŞİMDİYSE DİJİTALLEŞMEMİZLE BERABER BAŞKA BİR NOKTADAYIZ, SEN NASIL DEĞERLENDİRİYORSUN?

Keşke diyorum açıkçası. O kuşaklarda ulaşılamaz ve gizemli olmanın getirdiği bir saygı varmış. Bu dönemin teknolojisi bunu tamamen ortadan kaldırdı. Herkes istediği insana tek bir tuşla ulaşabildiğinden istediğini söyleme hakkını verdi. İyi ya da kötü eleştiri yapmak herkesin hakkı tabii ama bu seviye bence gereksiz şekilde sınırları aşmış durumda.