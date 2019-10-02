Hande Erçel'den çarpıcı açıklama: Sınırımı zorlarım

Şimdilerde Murat Dalkılıç ile mutlu bir ilişki sürdüren Hande Erçel, bir derginin ekim sayısına röportaj verdi. ‘Güneşin Kızları', ‘Aşk Laftan Anlamaz', ‘Siyah İnci' ve ‘Halka'nın ardından yeni dizisi Azize için kamera karşısına geçen Erçel, aşk hayatı dair pek çok konuda konuştu.

'SINIRIMI ZORLARIM'

Çarpıcı açıklamalar yapan Hande Erçel, şöyle konuştu: "Oyunculukta en büyük mutluluğum sınırlarımı zorlamak, yapabileceklerimi görmek sanırım. İçimde kaç kadın karakter varsa teker teker oynama düşüncesi beni cezbediyor."