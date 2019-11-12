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  3. Hande Erçel'den Azize dizisindeki partneri Buğra Gülsoy hakkında çarpıcı yorum

Hande Erçel'den Azize dizisindeki partneri Buğra Gülsoy hakkında çarpıcı yorum

Hande Erçel'den Azize dizisindeki partneri Buğra Gülsoy hakkında çarpıcı yorum

Azize dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu Hande Erçel, partneri Buğra Gülsoy hakkında dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Hande Erçel ile Buğra Gülsoy başrolünü paylaştığı "Azize" 19 Kasım'da ekrana gelecek. Erçel (Azize) babasını öldüren mafya ailesi Alpanlar’ın oğlu ‘Kartal’a aşık olacak.

'SENARYOYU OKUDUĞUMDA ÇOK HEYECANLANDIM'

Yıldız oyuncu, rolü için şunları söyledi: "Bence ‘Azize’ herkesin kendisinden bir şeyler bulacağı bir karakter. Senaryoyu okuduğumda çok heyecanlandım. Buğra ile ilk kez bir projede buluştuk; çok iyi partner olduk. Bu ekrana yansıyacak."

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği diziyi Volkan Kocatürk yönetiyor. Tüm imkansızlıklara meydan okuyan tutkulu bir aşkın anlatıldığı dizinin kadrosunda Mustafa Avkıran, Duygu Sarışın, Başak Daşman, Selen Öztürk, Orhan Kılıç, Cenk Kangöz ve Tugay Mercan da var.


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