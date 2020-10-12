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  • Hande Erçel'den ayrılan Murat Dalkılıç'ın 600 bin TL'si çöpe gitti!
12 Ekim 2020 Pazartesi 16:07 | Son Güncelleme:

Hande Erçel'den ayrılan Murat Dalkılıç'ın 600 bin TL'si çöpe gitti!

Hande Erçel'den ayrılan Murat Dalkılıç'ın 600 bin TL'si çöpe gitti!

Evlilik haberi beklerken aniden ayrılık kararı alan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç ilişkisinin yankıları sürüyor. Dalkılıç'ın Erçel'le sevgiliyken tuttuğu, yıllığı 600 bin lira olan evden ayrılmaya karar verdiği öğrenildi.

Oyuncu Hande Erçel ile şarkıcı Murat Dalkılıç, evlilik yolunda ilerlerken ani bir karar ile ayrılmıştı. İlişkileri boyunca aynı evde yaşayan ikiliden Dalkılıç, bir süre Çeşme'de kalarak Erçel'in Çubuklu'daki evden taşınmasını beklemişti. Takvim'in haberine göre; birlikte oturdukları dönem ultra lüks villanın senelik 600 bin TL'lik kirasını peşin ödeyen Murat Dalkılıç, yeni ev bakmaya başladı.

600 BİN TL ÇÖPE GİTTİ

Murat Dalkılıç, Hande Erçel'den ayrıldıktan sonra Çubuklu'da bir yıllık kirasını peşin ödediği evlerine adım atmadı. Lüks villa için bir yıllık 600 bin TL ödeyen popçunun parası, çöpe gitti!

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