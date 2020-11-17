Hande Erçel'den ayrılan Murat Dalkılıç yeni bir aşka mı yelken açtı?

Geçtiğimiz yaz ayında oyuncu Hande Erçel'den ayrılan şarkıcı Murat Dalkılıç'ın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Hande Erçel'den ayrıldıktan sonra kimseyle görüntü vermeyen Murat Dalkılıç'ın özel hayatıyla ilgili ortaya flaş bir iddia geldi.

'Gossip Pasta' adlı Instagram sayfasının iddiasına göre; Dalkılıç, önceki gün Netflix'in yeni dizisi 'Bir Başkadır'ı izlediği esnada çekilmiş bir fotoğraf paylaştı. Dalkılıç'ın bu paylaşımının ardından isminin Gizem Gültekin olduğu öğrenilen bir bayan 'Bir Başkadır' dizisini izlerken çekilmiş bir fotoğraf paylaştı.

Paylaşılan fotoğraflardaki eşyaların birbirlerine olan benzerliği aşk idiialarını gündeme getğirdi. Dalkılıç, bu paylaşımını hava aydınlıkken yapmayı tercih etti. Gizem Gültekin isimli bayan ise bu paylaşımı hava karardığında yaptı.

Murat Dalkılıç yeni bir aşka mı yelken açtı? Son olarak Hande Erçel ile aşk yaşayan Murat Dalkılıç'ın bu Son olarak Hande Erçel ile aşk yaşayan Murat Dalkılıç'ın bu haber sonrası ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.