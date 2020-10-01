Hande Erçel'den ablası Gamze Erçel'le ilgili itiraf: Mavi'nin gelişi ablama bir başka yaklaştırdı beni!

Hande Erçel, kardeşi Gamze Erçel ve kızı Aylin Mavi'le ilgili şunları dile getirdi: "Mavi bizim ailemize gelmiş bir hediye. Dünyada eşi benzeri olmayan bir duyguymuş gerçekten. Her zaman aileme çok düşkündüm ama Mavi’nin gelişi, ablama bir başka yaklaştırdı beni. Annelik ona çok yakıştı."

KENDİSİ DE ANNE OLMAK İSTİYOR MU?

Ünlü oyuncu, anne olmak isteyip istemediği sorusuna da, "Bana daha var. Öyle bir planım yok" yanıtını verdi.

