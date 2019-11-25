Hande Erçel zirvede! Azize'nin yıldızı Demet Özdemir ve Fahriye Evcen'i geride bıraktı

Hande Erçel, Fahriye Evcen ve Demet Özdemir sevilen isimler arasında bulunuyorlar. Güzel oyuncuların hayranları, ünlü isimleri yakından takip ediyorlar. Yeni başlayan Azize dizisindeki performansı çok beğenilen Erçel, Murat Dalkılıç ile olan ilişkisi ile de magazin gündeminde sıkça yer alıyor. Son günlerde hızlı bir yükselişe geçen Erçel, takipçi sıralamasında Fahriye Evcen ve Demet Özdemir’i geride bıraktı.

HANDE ERÇEL ZİRVEDE!

Yeni dizi Azize’nin kadrosunda yer alan Hande Erçel, takipçi yarışında zirvede yer alıyor. 11,2milyon takipçitakipçisi bulunan Erçel’in Instagram hesabı hayranları tarafından büyük ilgi görüyor.

Sevilen isim Fahriye Evcen’in Arap ve Türk birçok hayranı bulunuyor. Sosyal medya hesabını diğer isimlere göre daha az kullanan Evcen 9 milyon takipçiye sahip.

Erkenci Kuş dizisinde Sanem karakterine hayat veren Demet Özdemir’in sosyal medya hesabında 8,6 milyon takipçisi bulunuyor. Demet Özdemir bu üç isim arasında sosyal medya hesabını en çok kullanılan isim.