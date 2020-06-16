16 Haziran 2020 Salı 16:59 | Son Güncelleme:
Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi'yle geçirdiği keyifli anları paylaştı
Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi'yi ziyarete gitti. Mavi ile çekildiği kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Erçel'e binlerce beğeni geldi...
Normalleşme süreciyle birlikte daha sık dışarı çıkmaya başlayan oyuncu Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi'yi ziyaret etti. Minik bebeği özleyen Erçel, Instagram hesabından yeğeni ile yeni çekildiği pozunu paylaştı. Erçel’in paylaşımına yüz binlerce beğeni geldi.