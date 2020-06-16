Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi'yle geçirdiği keyifli anları paylaştı

Normalleşme süreciyle birlikte daha sık dışarı çıkmaya başlayan oyuncu Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi'yi ziyaret etti. Minik bebeği özleyen Erçel, Instagram hesabından yeğeni ile yeni çekildiği pozunu paylaştı. Erçel’in paylaşımına yüz binlerce beğeni geldi.