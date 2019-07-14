Hande Erçel ve Murat Dalkılıç'tan evlilik açıklaması! Ünlü çift evleniyor mu?

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç çiftinin hayranları son dakika magazin haberlerini yakından takip ediyorlar. En son Halka dizisinde rol alan güzel oyuncu Erçel ve yakışıklı şarkıcı Murat Dalkılıç, Doğu Demirkol'un gösterisine gittikleri sırada muhabirlerin sorularını yanıtladılar. Dalkılıç’ın, kendilerine yöneltilen evlilik sorusuna verdiği yanıt hayranlarını heyecanlandırdı. Bir süredir beraber olan çiftin, ayrıldığı konuşulmuş, daha sonra yeniden beraber görüntülenmişlerdi.

HANDE ERÇEL VE MURAT DALKILIÇ’TAN AÇIKLAMALAR

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, Harbiye Açıkhava’da sahne alan stand-upçı Doğu Demirkol’u izledi. Konser öncesi habercilerle ayaktüstü sohbet eden ikiliye “Tatile gidecek misiniz?” diye soruldu.

Erçel'le soruları yanıtlayan Dalkılıç, aşkına övgü yağdırdı. Popçu, "İşler güçler var, tatil yok" diyen Erçel'in sözüne "Patron Hande" diye onay verip ekledi: "Bu devirde hanımcılık var. Herkes sıkıyorsa hanımcı olmasın."

ÜNLÜ ÇİFTTEN EVLİLİĞE YEŞİL IŞIK!

Hande Erçel'le gece boyunca el ele göz göze pozlar veren Dalkılıç, evlilik sorularına verdiği şu sözlerle de yakında nikah masasına oturabileceklerinin sinyalini verdi: "Bu işler kısmet. Böyle şeylerin saklanacak hali yok. Olursa herkese açıklarız. Kısmet, Allah çabucak tamamına erdirsin inşallah."dedi.