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  3. Hande Erçel ve Murat Dalkılıç o eve geri dönüyor! Kiraları dudak uçuklattı

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç o eve geri dönüyor! Kiraları dudak uçuklattı

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç o eve geri dönüyor! Kiraları dudak uçuklattı

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu Hande Erçel, 9 aylık ilişkilerini Eylül 2018’de noktalamıştı. Çift, Mart 2019’da ise 'aşk yeniden' demişti.

Sevgililer ayrılmadan önce Çubuklu Vadi Konakları’nda oturuyordu. Ayrılık sonrası Hande Erçel daha sonra Ulus’a taşındı. Murat Dalkılıç da evini değiştirdi. İlişkilerine bir şans daha veren ikili şimdi yeniden Çubuklu Vadi Konakları’na dönmeye hazırlanıyor.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Posta'dan Halil Kalmuk'un haberine göre; Hande Erçel ile Murat Dalkılıç önceki gün aylık kirası 25 bin lira olan bir villayı gezip beğendi, taşınma kararı aldı. Çift Çucuklu Vadi Konakları'na taşınınca Engin Altan Düzyatan, Şahan Gökbakar, Arda Turan ve Türkan Şoray’a yeniden komşu olacak.


Hande Erçel ve Murat Dalkılıç geri dönüyor!
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