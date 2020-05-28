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  3. Hande Erçel ve Murat Dalkılıç nikah masasına oturuyor!
28 Mayıs 2020 Perşembe 16:11 | Son Güncelleme:

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç nikah masasına oturuyor!

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç nikah masasına oturuyor!

Oyuncu Hande Erçel ile şarkıcı Murat Dalkılıç, uzun süredir bir dargın bir barışık aşk yaşıyor. Ne zaman evlenecekleri merak edilen çiftten beklenen haber sonunda geldi. Dalkılıç'ın Erçel'i sonunda evliliğe ikna ettiği iddia edildi.

Şarkıcı Murat Dalkılıç, Merve Boluğur ile evliliğini sonlandırmasının ardından Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlamıştı. Bir süredir evlenmek istediğine dair mesajlar veren Murat Dalkılıç, üç yıldır birlikte olduğu Hande Erçel'i sonunda evliliğe ikna etti.

YAZ NİKAHI

İddialara göre; ünlü çift, temmuz ayının ikinci haftasında nikah masasına oturacak.

ABLASININ BAHÇESİNDE KUTLAMA İSTİYOR

İkilinin düğün yeri, şimdilik İstanbul olarak planlanıyor. Gösterişli bir tören istemeyen Erçel, kardeşi Gamze Erçel'in evinin bahçesinde kutlama yapmayı düşünüyor.


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