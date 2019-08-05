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  3. Hande Erçel ve Murat Dalkılıç hayranlarını sevindirecek haber! Evet dediler...

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç hayranlarını sevindirecek haber! Evet dediler...

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç hayranlarını sevindirecek haber! Evet dediler...

Murat Dalkılıç ve Hande Erçel aşkı tam gaz devam ediyor. Ünlü şarkıcı Buray’ın Harbiye konserini dinlemeye gelen ikili, konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı!

Geçtiğimiz aylarda ilişkilerine yeniden şans tanıyan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç, birlikte ortak bir projede yer almaya ılımlı baktıklarını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde baba olmak istediğini dile getiren Dalkılıç, ‘evlilik’ sorularına da ‘Baba olmak tabii ki istiyorum. Kim istemez baba olmayı’ yanıtını verdi.

 

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