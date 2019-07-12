Hande Erçel ve Gamze Erçel kardeşlerin heyecanını yansıtan paylaşım!

Bebeği 17 haftalık olan Gamze Erçel kardeşi Hande Erçel'i ev sahipliği yaptığı lansmanda yalnız bırakmadı. Sosyal medya paylaşımları ilgiyle takip edilen kardeşlerden lansman sonrasında yine çok beğenilen bir paylaşım geldi. İşte o paylaşım ve yorumlar..

Geçtiğimiz günlerde kardeşi Hande Erçel'in reklam yüzü olduğu markanın lansmanına katılan Gamze Erçel, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Kardeşi ile pozunu sosyal medya hesabından yayınlayan Erçel, paylaşımına, "Ya sen teyze mi olacaksın? Uyy tipini yediğim" notunu düştü. Erçel kardeşlerin o paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Takipçilerinden biri "dünyanın en güzel annesi & dünyanın en güzel teyzesi" yorumunu yaptı.