Hande Erçel ve Burcu Özberk'in kardeşlik pozu!

Güzel oyuncuların daha önce birlikte gittikleri tatiller de çok konuşulmustu. Şimdilerde farklı projelerde yer alan ikilinin dostluklarının aynı şekilde devam ettiği paylaşımlarından anlaşılıyor. Dün Hande Erçel'in misafirliğinde gerçekleşen etkinlikte de onu her zamanki gibi yalnız bırakmayan Burcu Özberk'in yaptığı paylaşım hayranlarının beğeni yağmura tutuldu. İşte o paylaşım ve detayları..

Bir süredir Afili Aşk dizisiyle ekranda yer alan Burcu Özberk ile geride bıraktığımız sezon Halka dizisinde Müjde karakterine hayat veren Hande Erçel’in pozu hayranlarının beğenisini topladı.İkili yakın arkadaştan bile öte… Burcu Özberk, “Kardeşimin hep yanındayım, hep beraberiz” mesajıyla paylaşım yaptı.

Hande Erçel ise “Ruh ikizim” ifadesiyle arkadaşlıktan daha öte bir durumlarının olduğunu gösterdi. Hayranları ise 4 saat içinde 280 binin üzerinde beğeni yaptı.Yorumlarda “Allah ayırmasın” diyen takipçileri çoğunluktaydı.İki oyuncu için “Güneşin kızları” yakıştırması da yapıldı.