Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un Azize dizisi ne zaman başlayacak?
Hande Erçel ile Buğra Gülsoy'un yeni dizisi 'Azize' merakla bekleniyor, dizinin ne zaman başlayacağı çokca soruluyor. İşte 'Azize'yle ilgili detaylar...
Kanal D'de ekranlara gelmeye hazırlanan 'Azize dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Başrollerini Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un paylaşacağı dizinin ne zaman yayınlanmaya başlayacağı ise merak konusu oldu. Sosyal medyada sıkça sorulan bu soruya gazeteci Birsen Altuntaş yanıt verdi.
ÇEKİMLERİ YAKINDA BAŞLIYOR
İddiaya göre dizinin çekimleri 10 Ekim'de başlayacak. Ne zaman ekranlarda olacağı ise henüz tam olarak bilinmezken, bu ay içinde sevenleriyle buluşacağı konuşuluyor.
AZİZE'NİN KONUSU NEDİR?
Azize, imkansızlıklarla dolu tutkulu bir aşkı izleyicilerle buluşturacak.