Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7026
  • 6,2722
  • 276.006
  • 103464
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un Azize dizisi ne zaman başlayacak?

Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un Azize dizisi ne zaman başlayacak?

Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un Azize dizisi ne zaman başlayacak"

Hande Erçel ile Buğra Gülsoy'un yeni dizisi 'Azize' merakla bekleniyor, dizinin ne zaman başlayacağı çokca soruluyor. İşte 'Azize'yle ilgili detaylar...

Kanal D'de ekranlara gelmeye hazırlanan 'Azize dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Başrollerini Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un paylaşacağı dizinin ne zaman yayınlanmaya başlayacağı ise merak konusu oldu. Sosyal medyada sıkça sorulan bu soruya gazeteci Birsen Altuntaş yanıt verdi.

ÇEKİMLERİ YAKINDA BAŞLIYOR

İddiaya göre dizinin çekimleri 10 Ekim'de başlayacak. Ne zaman ekranlarda olacağı ise henüz tam olarak bilinmezken, bu ay içinde sevenleriyle buluşacağı konuşuluyor.

AZİZE'NİN KONUSU NEDİR?

Azize, imkansızlıklarla dolu tutkulu bir aşkı izleyicilerle buluşturacak.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aleyna Tilki Türkiye'yi terk etti
Ortalık karıştı! Hadise'den Demet Akalın açıklaması geldi
Serkan Çayoğlu'ndan sevgilisi Özge Gürel'e tam destek
Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy'un izinde
Yeni imajı beğenilmedi! Yorum yağdı...
<p>Omlet Arası Burger için malzemeler:</p> <p>9 adet yumurta<br /> 1 çay bardağı süt<br /> 2 ye

Omlet Arası Burger Tarifi #MutluKahvaltılar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kim Milyoner İster 1 Milyonluk soru ile açılıyor!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları