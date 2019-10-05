Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un Azize dizisi ne zaman başlayacak?

Kanal D'de ekranlara gelmeye hazırlanan 'Azize dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Başrollerini Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un paylaşacağı dizinin ne zaman yayınlanmaya başlayacağı ise merak konusu oldu. Sosyal medyada sıkça sorulan bu soruya gazeteci Birsen Altuntaş yanıt verdi.

ÇEKİMLERİ YAKINDA BAŞLIYOR

İddiaya göre dizinin çekimleri 10 Ekim'de başlayacak. Ne zaman ekranlarda olacağı ise henüz tam olarak bilinmezken, bu ay içinde sevenleriyle buluşacağı konuşuluyor.

AZİZE'NİN KONUSU NEDİR?

Azize, imkansızlıklarla dolu tutkulu bir aşkı izleyicilerle buluşturacak.