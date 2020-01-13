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  3. Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un Azize dizisi final yapmıştı! İlk kez konuştu

Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un Azize dizisi final yapmıştı! İlk kez konuştu

Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un Azize dizisi final yapmıştı! İlk kez konuştu

Büyük umutlarla başladığı Azize dizisi kısa sürede final yapan Buğra Gülsoy, kararla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Buğra Gülsoy'un Hande Erçel ile başrolünü paylaştığı Azize dizisi 6. bölümde final yapmış, tüm ekip hayal kırıklığı yaşamıştı. Final bölümü bile yayınlanmadan yayından kaldırılan Azize dizisiyle ilgili Buğra Gülsoy Magazin Hattı programına ilk kez konuştu.

'BİZLİK BİR ŞEY YOK'

Gülsoy, "Dizimiz reyting almadı. Seyirciye saygı duymak lazım. Önümüzdeki projelere bakacağız. Olumsuz etkilenmedim. Hikâye, senaryo ve ona uygun casttır önemli olan... Bizlik bir şey yok" dedi.


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