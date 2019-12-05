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  3. Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'u buluşturan Azize dizisiyle ilgili flaş karar!

Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'u buluşturan Azize dizisiyle ilgili flaş karar!

Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'u buluşturan Azize dizisiyle ilgili flaş karar!

Hande Erçel ile Buğra Gülsoy'un başrollerini paylaştığı Azize dizisiyle ilgili flaş bir karar alındı. Kanal D'nin Süreç Film imzalı dizisi Azize'nin günü değişti.

Merakla beklenen Hekimoğlu dizisinin 17 Aralık Salı akşamı ekrana geleceğinin açıklanmasının ardından, Azize'nin akıbeti merak konusu olmuştu.

Medyatava'nın haberine göre; Başrollerini Buğra Gülsoy ve Hande Erçel'in paylaştıkları, Süreç Film imzalı Kanal D'nin iddialı dizisi Azize, 14 Aralık'ta ekrana gelecek olan 4. bölümünden itibaren, cumartesi akşamları seyircisiyle buluşacak.


Azize dizisiyle ilgili flaş karar!
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