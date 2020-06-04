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  3. Hande Erçel sosyal medya detoksunu başaramadı!
04 Haziran 2020 Perşembe 10:10 | Son Güncelleme:

Hande Erçel sosyal medya detoksunu başaramadı!

Hande Erçel sosyal medya detoksunu başaramadı!

Oyuncu Hande Erçel ile şarkıcı Murat Dalkılıç, 9 aylık ilişkilerine Eylül 2018'de ara vermiş, Mart 2019'da yeniden aşk yaşamaya başlamıştı.

Sanat camiasının gözde çifti Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, 3 yıldır birlikteler. Erçel, uzun ömürlü ilişkinin sırrını verdi. Bir dergiye konuşan oyuncu Hande Erçel "İster sevgilinle, ister arkadaşınla bir ilişkinin uzun sürmesi için gereken en önemli şey saygıyı korumaktır" dedi.

'BANA GÖRE DEĞİL'

Karantina döneminde ayrıca Instagram detoksu yaptığını ancak bunu başaramadığını söyleyen Erçel, "Bana göre olmadığını anladım. Sosyal medyada bir iletişim ağım var. Seviyorum onları" diye konuştu.

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