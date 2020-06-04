Hande Erçel sosyal medya detoksunu başaramadı!

Sanat camiasının gözde çifti Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, 3 yıldır birlikteler. Erçel, uzun ömürlü ilişkinin sırrını verdi. Bir dergiye konuşan oyuncu Hande Erçel "İster sevgilinle, ister arkadaşınla bir ilişkinin uzun sürmesi için gereken en önemli şey saygıyı korumaktır" dedi.

'BANA GÖRE DEĞİL'

Karantina döneminde ayrıca Instagram detoksu yaptığını ancak bunu başaramadığını söyleyen Erçel, "Bana göre olmadığını anladım. Sosyal medyada bir iletişim ağım var. Seviyorum onları" diye konuştu.