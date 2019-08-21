Hande Erçel son noktayı koydu: Aramızda bir şey yok

Ünlü oyuncu Hande Erçel, İbrahim Büyükak'ın doğum günü çıkışı magazin gazetecilerinin sorularını yanıtladı.

Erçel, Instagram'dan hesabından ablasını takipten çıkarmasına ilişkin sorulara "Instagram hatası. Aramızda bir şey yok” dedi.

Kendisine 'Bazlama Surat' diyen takipçisine dava açtığı hatırlatılan güzel oyuncu "Olay mahkemede o yüzden konuşmak istemiyorum" diye yanıtladı.

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan ile aynı dizide oynayacağı konuşulurken daha sonradan yerine Burçin Terzioğlu'na rol verilmesiyle ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı.