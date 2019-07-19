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  3. Hande Erçel son fotoğrafı ile yine sosyal medyayı salladı!

Hande Erçel son fotoğrafı ile yine sosyal medyayı salladı!

Hande Erçel son fotoğrafı ile yine sosyal medyayı salladı!

Murat Dalkılıç ile olan ilişkisi gündemden düşmeyen güzel oyuncu Hande Erçel yaptığı paylaşımlarla da sosyal medyada adından söz ettirmeye devam ediyor. Her paylaşımı bir çok yorum ve beğeni alan oyuncunun son paylaştığı fotoğraflar yine sosyal medyada gözde olmayı başardı.

Hande Erçel son paylaştığı fotoğraflarda da verdiği kilolarla dikkat çekti. Sezon öncesi tatil yapan oyuncu bir dergi için kamera karşısında geçti. Çekimden fotoğrafları ise sosyal medyada yüksek beğeni aldı.

TRT1 ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde oynayan Hande Erçel, yeni sezon öncesi tatil yaparak enerji depoladı. Bir dergi için kamera karşısına geçen güzel oyuncu, Instagram hesabından çekimlerden kareler paylaştı.

Instagram'da 10 milyondan fazla takipçisi olan Erçel'in fotoğrafı 800 binden fazla beğeni aldı. Takipçilerinden "Çok zayıflamışsın.", "Çok güzelsin" gibi yorum yapanlar çoğunluktaydı.

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