Hande Erçel şoförünü azarladı: Neden söylemiyorsun!

Oyuncu Hande Erçel, Etiler'de bir hastaneden çıkarken objektiflere yansıdı. Hastaneye doğum yapan bir arkadaşını ziyarete geldiği öğrenilen oyuncu, çıkışta gazetecileri karşısında görünce şoke oldu.

ŞOFÖRÜNE KIZDI

Koşarak aracına binen 27 yaşındaki Erçel, soruları yanıtsız bıraktı. Habercilerin, "Geçmiş olsun, kendiniz için mi hastanedeydiniz?" sorusuna, "Ziyaret" demekle yetinen Hande Erçel, camı kapattıktan sonra şoförüne kızdı.

'NEDEN GAZETECİLERİN OLDUĞUNU SÖYLEMİYORSUN?'

Oyuncu, "Neden gazetecilerin olduğunu söylemiyorsun?" diyerek, şoförüne tepki gösterdi.



TARZI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Hande Erçel'in tarzı da dikkat çekti. Yüzü olduğu markanın bin 500 TL'lik kapşonlu yağmurluğunu tercih eden oyuncunun botlarının fiyatı da 4 bin 450 TL'ydi.

