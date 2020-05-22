Hande Erçel 'Sen Çal Kapımı' dizisindeki rol arkadaşı Kerem Bürsin için konuştu: Çok tatlı bir insan

RECEP ASLAN



Bürsin erken saatlerde toplantıdan ayrılırken Hande Erçel geç saatlere kadar çalıştı. Çıkışta kameralara yansıyan Erçel, Kerem Bürsin ile kez tanıştığını söyledi. Partnerinden övgüyle bahseden Erçel, “Kerem çok tatlı, olağanüstü bir insan. Çok mutluyum onunla çalıştığım için” dedi.