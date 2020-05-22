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  3. Hande Erçel 'Sen Çal Kapımı' dizisindeki rol arkadaşı Kerem Bürsin için konuştu: Çok tatlı bir insan
22 Mayıs 2020 Cuma 01:33 | Son Güncelleme:

Hande Erçel 'Sen Çal Kapımı' dizisindeki rol arkadaşı Kerem Bürsin için konuştu: Çok tatlı bir insan

Hande Erçel 'Sen Çal Kapımı' dizisindeki rol arkadaşı Kerem Bürsin için konuştu: Çok tatlı bir insan

Yeni sezonda ekranda olacak olan 'Sen Çal Kapımı' dizisinin oyuncuları Hande Erçel, Kerem Bürsin ve Melisa Döngel, okuma provalarında bir araya geldi.

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Bürsin erken saatlerde toplantıdan ayrılırken Hande Erçel geç saatlere kadar çalıştı. Çıkışta kameralara yansıyan Erçel, Kerem Bürsin ile kez tanıştığını söyledi. Partnerinden övgüyle bahseden Erçel, “Kerem çok tatlı, olağanüstü bir insan. Çok mutluyum onunla çalıştığım için” dedi. 


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