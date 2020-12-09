Hande Erçel rakiplerini solladı! Türkiye'nin en çok takip edilen oyuncusu oldu

Pek çok kişi Türkiye'de ve dünyada en çok takipçisi olan ünlüleri merak ediyordu. 2020 yılının ilk verilerine göre, Türkiye'nin en fazla takip edilen isimleri belli oldu. Buna göre Instagram'da en çok takipçisi olan ilk beş oyuncunun zirvesi Hande Erçel'e ait. Rakiplerini sollayan Erçel, şimdilerde "Sen Çal Kapımı" dizisinde başrol oynuyor.

Hande Erçel'i takip eden isimler ise sırasıyla; Burak Özçivit (16.354.192), Demet Özdemir (11.841.571), Fahriye Evcen (11.230.922) ve Neslihan Atagül (11.015.705).

Öte yandan Türkiye genelinde en çok takip edilen isim; dünyada da büyük hayran kitlesi bulunan 'Nusret' oldu. Ünlü kasap, 31 milyonun üstünde takipçisiyle birinci oldu. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Czn Burak ise listede 2. sırada.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Hande Erçel ise listede 3. sırada. 15.5 milyon takipçisi olan Burak Özçivit ise listede 4. sırada. Türk televizyonun başarılı ismi Acun Ilıcalı, 13.6 milyon takipçi ile listede 5. sırada

Paylaşımları ile olay yaratan Hadise 12.2 milyon takipçi ile listede 6. sırada. Son dönemin yükselen yıldızlarından birisi olan Demet Özdemir ise listede 7. sırada. Oyunculuğunun yanı sıra paylaşımlarıyla da beğeni kazanan Fahriye Evcen ise listede 8. sırada. Başarılı oyuncu Neslihan Atagül ise listede 9. sırada. Son olarak şarkılarıyla gönüllere taht kuran Murat Boz da listede 10. sırada yer alıyor...