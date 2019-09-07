Hande Erçel o söze 15 bin TL istiyor: Onurumu kırdı
Hande Erçel, sosyal medyada fotoğraflarını paylaşıp ‘bazlama surat’ diye yorum yaptığı iddiasıyla Lütfü Alp K.’ya bu defa 15 bin TL manevi tazminat davası açtı.
Neslihan KESKİN
Daha önce hakkında 3 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Alp K.’nın kendisini rencide ettiği söyleyen Hande Erçel, dava dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: “Onur, şeref ve haysiyetim ayaklar altına alındı. Uğradığım elem, üzüntü ve ıstırabın bir nebze olsun hafiflemesi gerekmektedir.” Mahkeme, 23 yaşındaki Lütfü Alp K.’nın cevap dilekçesini bekliyor.