Hande Erçel o söze 15 bin TL istiyor: Onurumu kırdı

Neslihan KESKİN

Daha önce hakkında 3 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Alp K.’nın kendisini rencide ettiği söyleyen Hande Erçel, dava dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: “Onur, şeref ve haysiyetim ayaklar altına alındı. Uğradığım elem, üzüntü ve ıstırabın bir nebze olsun hafiflemesi gerekmektedir.” Mahkeme, 23 yaşındaki Lütfü Alp K.’nın cevap dilekçesini bekliyor.