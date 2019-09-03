Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7747
  • 6,3253
  • 284.189
  • 98544.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Hande Erçel, Murat Dalkılıç'ın şarkı söylediği son kadın olacak

Hande Erçel, Murat Dalkılıç'ın şarkı söylediği son kadın olacak

Hande Erçel, Murat Dalkılıç'ın şarkı söylediği son kadın olacak

Murat Dalkılıç'ın sevgilisi Hande Erçel'in gözlerinin içine bakarak şarkı söyleyince ‘her aşkına şarkı yazıp Harbiye’de onlara serenat yapıyor’ iddiaları ortaya atılmıştı. Dalkılıç'tan yanıt gibi yorum geldi.

Murat Dalkılıç, 4 yıl önce sevgilisi olan eski eşi Merve Boluğur için şarkı besteleyip Harbiye Açıkhava konserinde söylemişti. Aynı sahneyi Hande Erçel’e de yaşatan Murat Dalkılıç ‘her aşkına şarkı yazıp Harbiye’de onlara serenat yapıyor’ iddiaları üzerine sosyal medyada bir paylaşım yaptı.

CEVAP GİBİ YORUM GELDİ

Harbiye Açıkhava’da sevgilisi Hande Erçel’in gözlerinin içine bakarak şarkılar söyleyen yakışıklı popçu, sosyal medyada Erçel'le fotoğraf paylaşarak, “Seni gördüğüm andan beri tüm güzel şarkılar sana söylenmeli, iki gözümün çiçeği...” ifadelerini kullandı. Güzel oyuncu da ‘Mutluluğumsun’ yazdı. Dalkılıç’ın, bu paylaşımla ‘şarkı yazdığım son kadın Hande olacak’ demek istediği anlaşıldı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

10 yıl sonra birlikte söylediler
Sinan Akçıl resti çekti! Boşanıyorlar...
Konser öncesi kampa girdi
Survivor Sahra müjdeyi patlattı
Konserde gergin anlar! Hayranlarını kızdırdı
<p>Yukarı Svaneti olarak da bilinen Uşguli, Gürcistan´ın Svaneti bölgesinde Kafkas Dağları´nın en yü

Avrupa´daki En Yüksek Yerleşim Yeri: Uşguli Köyü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Avrupa'da transfere en fazla harcama yapan 15 takım

İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yaptıklar tüm transferler