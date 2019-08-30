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  3. Hande Erçel, Kaan Yıldırım ve Serkan Çayoğlu'nun oynadığı Halka dizisi hakkında flaş karar!

Hande Erçel, Kaan Yıldırım ve Serkan Çayoğlu'nun oynadığı Halka dizisi hakkında flaş karar!

Hande Erçel, Kaan Yıldırım ve Serkan Çayoğlu'nun oynadığı Halka dizisi hakkında flaş karar!

TRT'den Halka dizisi hakkında flaş karar... Türkiye’de dizi sektörü büyüme ve dönüşümünü sürdürüyor. Sektörün en önemli aktörlerinden TRT, bu büyümeye paralel olarak, dizilerini dijital platformlarda dünyaya sunmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye’de TV izleme oranları birçok ülkeye göre yüksek seviyelerde olsa da, izleyicilerin dijitale geçme eğilimini dikkate alan TRT Kurumu ilk hamlesini Halka dizisiyle yapıyor. TRT 1 için Es Film tarafından hazırlanan Halka dizisi bu sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olmuştu. Özellikle genç izleyici tarafından beğeniyle izlenen iddialı polisiye dizisi Halka, yeni bir kurguyla dijital platformlarda boy gösterecek.

Bugüne kadar yayımlanan TRT 1 ekranında yer alan 19 bölüm, daha kısa ve daha dinamik bir hale getirilecek.TRT, bu amaçla kurguda uluslararası bir isim olan Mark Davis ile anlaştı. Davis, daha önce birçok önemli sinema ve dizi projesinde yer almış; Sherlock, Black Mirror, Taboo gibi Türk izleyicisinin de takip ettiği yapımlara imzasını atmış bir isim.

Geçtiğimiz günlerde, Halka dizisinin tüm bölümleri Londra’ya iletildi ve Mark Davis kurgu çalışmalarına başladı. TRT ekranlarında ortalama 130 dakika süre ile yayınlanan Halka’nın dijital versiyonu 50’şer dakikadan oluşacak.

Halka; Nazan Kesal, Ahmet Mümtaz Taylan, Burak Sergen, Serkan Çayoğlu, Kaan Yıldırım, Hande Erçel ve Hazal Subaşı’dan oluşan güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettirirken özellikle sosyal medyada geniş bir fan kitlesine sahip.

Kaynak: Medyatava

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