Hande Erçel ile Murat Dalkılıç neden kavga etti? İşte yaşananların perde arkası...

Oyuncu Hande Erçel ve şarkıcı Murat Dalkılıç, önceki akşam baş başa romantik bir yemek yemek için bir balık restoranına gitti. Ancak çift bir anda tartışmaya başladı ve masada sesler yükseldi. Murat Dalkılıç'ın 'yeter artık' diye bağırdığı öğrenildi. Yemeğini bitirmeden mekanı terk eden ikili çıkışta magazincilere raslayınca ise asık suratlar dikkat çekti.

KAVGANIN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Tartışmanın nedeninin ise kıskançlık olduğu öğrenildi. Murat Dalkılıç Hande Erçel'e, klip çekimi nedeniyle fazla görüşemeyeceklerini belirtti. Azize dizisiyle gündeme gelen ve son derece yoğun olan Hande Erçel de ilişkilerine daha fazla zaman ayırmaları gerektiğini söyledi. Hal böyle olunca ikili arasında ipler gerildi. Çiftin sorunlarını aşıp aşamadığı ise henüz merak konusu.