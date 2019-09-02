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  3. Hande Erçel ile ilişki yaşayan Murat Dalkılıç aşka geldi: İki gözümün çiçeği

Hande Erçel ile ilişki yaşayan Murat Dalkılıç aşka geldi: İki gözümün çiçeği

Hande Erçel ile ilişki yaşayan Murat Dalkılıç aşka geldi: İki gözümün çiçeği

Uzun bir süredir oyuncu Hande Erçel ile ilişki yaşayan şarkıcı Murat Dalkılıç aşka geldi. Dalkılıç, sosyal medya hesabından Erçel'le fotoğrafını paylaştı ve fotoğrafa romantik bir not düştü.

Murat Dalkılıç, geçtiğimiz hafta Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi. Dalkılıç'ı izleyenler arasında oyuncu sevgilisi Hande Erçel de vardı. Sahnede şarkılarını sevgilisinin gözlerine bakarak söyleyen Dalkılıç, konserin ardından Hande Erçel ile fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

'İKİ GÖZÜMÜN ÇİÇEĞİ'

Dalkılıç, fotoğrafın altına "Seni gördüğüm andan beri tüm güzel şarkılar sana söylenmeli, iki gözümün çiçeği... Sana yazdığım, yazacağım onlarca şarkıya selam olsun..." notunu düştü. Erçel ise sevgilisine, "Mutluluğumsun" sözleriyle karşılık verdi.

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