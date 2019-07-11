Hande Erçel: Hayallerimden asla vazgeçmem

Reklam yüzü olduğu L’Oréal Paris'in tanıtımında ortaya çıkan güzel oyuncu, röportaja başlamadan özel hayatıyla ilgiliyle soruların sorulmamasını istedi. Erçel, "Proje için saçınızdan vazgeçer misiniz?" sorusuna ise "Eğer güzel bir proje ise rolüm gereği saçlarımı keserim. Ben her zaman içime sinen ve istediğim işlere imza attım. Her zaman hayallerimin peşinden gitmeye devam edeceğim" yanıtını verdi.