Hande Erçel, Fahriye Evcen ve Demet Özdemir'i solladı!

Hande Erçel, Fahriye Evcen ve Demet Özdemir sevilen isimler arasında yer alıyorlar. Güzel oyuncuların hayranları, ünlü isimleri yakından takip ediyorlar. En son Halka dizisinde rol alan Hande Erçel, Murat Dalkılıçla yaşadığı beraberlik ile de adından sıkça söz ettiriyor. Erken Kuş dizisinde rol alan Demet Özdemir ise sevgilisi Can Yaman ile beraber ilgi odağı halinde. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti ise kariyerleri ve bebekleri Karan’ın doğumu ile konuşuluyorlar. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan isimlerin takipçi sayıları merak konusu.

HANDE ERÇEL’DEN HIZLI YÜKSELİŞ

En son Halka dizisinde yer alan Hande Erçel, takipçi yarışında zirvede yer alıyor. 10 milyon takipçisi bulunan Erçel’in Instagram hesabı hayranları tarafından büyük ilgi görüyor.

Sevilen isim Fahriye Evcen’in Arap ve Türk birçok hayranı bulunuyor. Sosyal medya hesabını diğer isimlere göre daha az kullanan Evcen 8,4 milyon takipçiye sahip.

Ünlü isim en son eşi Burak Özçivit ile olan bir fotoğrafını paylaşmış ve yorum yağmuruna tutulmuştu.

Erkenci Kuş dizisinde Sanem karakterine hayat veren Demet Özdemir’in sosyal medya hesabında 7,6 milyon takipçisi bulunuyor.

Demet Özdemir, en son paylaştığı fotoğrafla büyük bir beğeni toplamıştı. Özellikle kırmızı rengi oyuncuya çok yakıştıran takipçiler, "Sana kırmızı çok yakışıyor", "Çiçek gibisin", ve "Kırmızı yaktı geçti" şeklinde yorumlarda bulundu. Fotoğraf, 3 saatte de 300 bini aşkın beğeni aldı.