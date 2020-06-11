Hande Erçel, Demet Özdemir ve Fahriye Evceni' solladı!
Demet Özdemir, Hande Erçel ve Fahirye Evcen sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor ve milyonlarca takipçisi bulunuyor. Paylaşımlarına milyonlarca beğeni ve yorum yapılan ünlü isimlerin geniş bir hayran kitlesi bulunuyor. Murat Dalkılıç ile birlikteliği devam eden Hande Erçel ise sosyal medyadaki takipçi sayısıyla Hande Erçel ve Fahriye Evcen'i geride bıraktı!
Sosyal medyanın en çok konuşulan ünlüleri arasında Fahriye Evcen, Hande Erçel ve Demet Özdemir yer alıyor. Her paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağan güzel oyuncular sosyal medyada adeta gündem oluyor.
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ile izleyicilerin beğenisini kazanan Demet Özdemir son dönemdeki tatil pozları ile takipçilerini mest etti. Öte yandan Murat Dalkılıç ile evleneceği konuşulan Hande Erçel fit yapısıyla dikkatleri çekmeyi başarıyor. Fahriye Evcen ise hem güzelliği hem de oğlu Karan Bebek ile olan paylaşımları ile adından sıkça söz ettiriyor.
HANDE ERÇEL, FAHRİYE EVCEN VE DEMET ÖZDEMİR’İ GERİDE BIRAKTI
Murat Dalkılıç ile birlikteliği ile gündeme gelen ve evlenecekleri konuşulan Hande Erçel takipçi sayısında zirvede yer alıyor. Erçel’in Instagram hesabında 12.9 milyon takipçisi bulunuyor.
Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit ile evli olan Fahriye Evcen’in de 10.6 milyon takipçisi bulunuyor. Evcen’in oğlu Karan ile olan fotoğrafına 3 milyona yakın beğeni yapıldı.
Tv8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde İbrahim Çelikkol ile başrolleri paylaşan Demet Özdemir’in de Instagram’da 9.6 milyon takipçisi bulunuyor.