Hande Erçel, Demet Özdemir ve Fahriye Evceni' solladı!

Sosyal medyanın en çok konuşulan ünlüleri arasında Fahriye Evcen, Hande Erçel ve Demet Özdemir yer alıyor. Her paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağan güzel oyuncular sosyal medyada adeta gündem oluyor.



Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ile izleyicilerin beğenisini kazanan Demet Özdemir son dönemdeki tatil pozları ile takipçilerini mest etti. Öte yandan Murat Dalkılıç ile evleneceği konuşulan Hande Erçel fit yapısıyla dikkatleri çekmeyi başarıyor. Fahriye Evcen ise hem güzelliği hem de oğlu Karan Bebek ile olan paylaşımları ile adından sıkça söz ettiriyor.

HANDE ERÇEL, FAHRİYE EVCEN VE DEMET ÖZDEMİR’İ GERİDE BIRAKTI

Murat Dalkılıç ile birlikteliği ile gündeme gelen ve evlenecekleri konuşulan Hande Erçel takipçi sayısında zirvede yer alıyor. Erçel’in Instagram hesabında 12.9 milyon takipçisi bulunuyor.

Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit ile evli olan Fahriye Evcen’in de 10.6 milyon takipçisi bulunuyor. Evcen’in oğlu Karan ile olan fotoğrafına 3 milyona yakın beğeni yapıldı.

Tv8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde İbrahim Çelikkol ile başrolleri paylaşan Demet Özdemir’in de Instagram’da 9.6 milyon takipçisi bulunuyor.