Hande Erçel Bollywood'un kapısını araladı

Son olarak Halka dizisiyle hayranlarının karşısında çıkan Hande Erçel'in ünü sınırları aştı. 25 yaşındaki güzel oyuncu, Türkiye'nin ardından başarısını Bollywood'a taşımaya hazırlanıyor. Güzelliğiyle dünya listelerinde bir numara gelen ve dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Erçel, Hindistan'daki yapımcıların da dikkatini çekti.

HİNDİSTAN'A GİDİYOR

Hint yönetmen Rahul Mishra'nın yeni filminde oynamak için anlaşma sağlayan Hande Erçel, çekimler için Kasım'da Hindistan'a gidecek. Böylece Erçel, dünyadaki ikinci büyük film endüstrisi olan Bollywood'un kapısını aralamış oldu.