  • $7,4893
  • 8,9027
  • 473.546
  • 1117.21
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Magazin
  • Hande Erçel beyazlar içinde! Kerem Bursin'den dikkat çeken yorum
15 Eylül 2020 Salı 15:49 | Son Güncelleme:

Hande Erçel beyazlar içinde! Kerem Bursin'den dikkat çeken yorum

Hande Erçel beyazlar içinde! Kerem Bursin'den dikkat çeken yorum

Sen Çal Kapımı dizisinin güzel oyuncusu Hande Erçel son paylaşımı ile yine beğeni yağmuruna tutuldu. Kerem Bursin ile başrollerini paylaştığı dizi ile beğeni toplayan güzel oyuncu, beyaz elbisesiyle göz doldurdu.

Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bursin ile başrol paylaşan güzel oyuncu Hande Erçel beyaz elbiseli fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Hande Erçel'in beyaz elbiseli fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni alırken, kardeşi Gamze Erçel ve Sen Çal kapımı dizisindeki rol arkadaşı Bige Önal'dan tam not aldı.

Hande Erçel beyaz elbiseli fotoğrafını beyaz güvercin emojisi ile paylaştı.

<p>Medipol Başakşehir, Kenan Karaman ile anlaşma sağladı</p><p>TRANSFERDE SONA GELİNDİ</p><p>Süper L

Bir Dakikada Spor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İzmir'de kaçak kazı için girdikleri kuyuda zehirlenen 2 kişinin cesedine ulaşıldı

Bursa'da heyelan faciası: Gece bekçisi yaşlı adam hayatını kaybetti

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.