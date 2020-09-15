15 Eylül 2020 Salı 15:49 | Son Güncelleme:
Hande Erçel beyazlar içinde! Kerem Bursin'den dikkat çeken yorum
Sen Çal Kapımı dizisinin güzel oyuncusu Hande Erçel son paylaşımı ile yine beğeni yağmuruna tutuldu. Kerem Bursin ile başrollerini paylaştığı dizi ile beğeni toplayan güzel oyuncu, beyaz elbisesiyle göz doldurdu.
Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bursin ile başrol paylaşan güzel oyuncu Hande Erçel beyaz elbiseli fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.
Hande Erçel'in beyaz elbiseli fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni alırken, kardeşi Gamze Erçel ve Sen Çal kapımı dizisindeki rol arkadaşı Bige Önal'dan tam not aldı.
Hande Erçel beyaz elbiseli fotoğrafını beyaz güvercin emojisi ile paylaştı.