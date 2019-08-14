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Hande Erçel: Bazlama surat diyemezsin bana

Hande Erçel: Bazlama surat diyemezsin bana

Hande Erçel, sosyal medyada kendisinin fotoğraflarını paylaşıp 'Bazlama surat' diye yorum yapan takipçiye dava açtı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran ünlü oyuncu; ısrarla kendisiyle uğraşan, fiziksel özelliklerini aşağılayan, çektiği videolarda kendisiyle dalga geçen kişinin cezalandırılmasını istedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran ünlü oyuncu; ısrarla kendisiyle uğraşan, fiziksel özelliklerini aşağılayan, çektiği videolarda kendisiyle dalga geçen kişinin cezalandırılmasını istedi. Soruşturmada; Erçel'e kafayı takan kişinin 23 yaşındaki Alp K. olduğu belirlendi.

UZLAŞMAYI REDDETTİ

Erçel; Alp K.'nın paylaşımlarının kişilik haklarını ihlal ettiğini belirterek bu içeriklere erişim yasağı konulmasını talep etti. Mahkeme, erişim yasağı talebini kabul etti.

İfadesi alınan Alp K.; suçlamaları reddederken, dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesine karar verildi. Ancak Erçel, takipçisiyle uzlaşmadı. Oyuncunun huzurunu bozduğu gerekçesiyle Alp K. hakkında 3 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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