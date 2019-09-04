Hande Erçel aşkı Murat Dalkılıç'a yaradı! Konser ücretini uçurdu

Bir ayrı bir barışık ilişki sürdüren oyuncu Hande Erçel ile şarkıcı Murat Dalkılıç, şimdilerde aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor. Son olarak sevgilisi Erçel'in gamzeleri ve kirpiklerinden esinlenip yazdığı ‘Müjgan’ şarkısıyla gündemden düşmeyen Dalkılıç, sahne ücretine zam yaptı.

AŞKI YARADI

Özellikle Hande Erçel'le yaşadığı aşktan sonra magazin gündeminden düşmeyen Murat Dalkılıç, sahne ücretini arttırdı. 2. Sayfa'nın haberine göre Dalkılıç, 70 bin TL olan konser fiyatını 120 bine çıkardı. Neredeyse iki katına çıkan bu sahne ücreti, 'Hande Erçel aşkı yaradı' yorumları yaptırdı.