Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6625
  • 6,2385
  • 279.8
  • 99769.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Hande Erçel aşkı Murat Dalkılıç'a yaradı! Konser ücretini uçurdu

Hande Erçel aşkı Murat Dalkılıç'a yaradı! Konser ücretini uçurdu

Hande Erçel aşkı Murat Dalkılıç'a yaradı! Konser ücretini uçurdu

Şarkıcı Murat Dalkılıç, Hande Erçel ile aşk yaşamaya başladıktan sonra yükselişe geçti. Dalkılıç, sahne ücretine zam yaptı.

Bir ayrı bir barışık ilişki sürdüren oyuncu Hande Erçel ile şarkıcı Murat Dalkılıç, şimdilerde aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor. Son olarak sevgilisi Erçel'in gamzeleri ve kirpiklerinden esinlenip yazdığı ‘Müjgan’ şarkısıyla gündemden düşmeyen Dalkılıç, sahne ücretine zam yaptı.

AŞKI YARADI

Özellikle Hande Erçel'le yaşadığı aşktan sonra magazin gündeminden düşmeyen Murat Dalkılıç, sahne ücretini arttırdı. 2. Sayfa'nın haberine göre Dalkılıç, 70 bin TL olan konser fiyatını 120 bine çıkardı. Neredeyse iki katına çıkan bu sahne ücreti, 'Hande Erçel aşkı yaradı' yorumları yaptırdı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hakan Baş, Bensu Soral'ın oyunculuk yapmasını istemiyor mu?
Seda Sayan ve Sermiyan Midyat aşk mı yaşıyor?
Sene 1999.... İşte Murat Boz'un üniversitedeki fotoğrafı
Hande Erçel aşkı Murat Dalkılıç'a yaradı
Rafet El Roman yeni bir aşka yelken açtı
<p>Edinilen bilgiye göre; Ü.İ. isimli şahıs bir grupla birlikte Kızılcaköy mezarlığı içerisinde bulu

Mezarlıktan İnleme Sesleri Geldi! İlçe Ayağı Kalktı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dolmabahçe Sarayı'ndaki tarihi paravanın astarında bulundu!