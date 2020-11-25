25 Kasım 2020 Çarşamba 11:03 | Son Güncelleme:
Hande Erçel 27 oldu! Partneri Kerem Bürsin'den eğlenceli kutlama
"Sen Çal Kapımı" dizisinde başrolü paylaşan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, her paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Aralarında aşk dedikoduları olduğu sık sık öne sürülen çiftten Bürsin, partnerinin yeni yaşını sosyal medya hesabından kutladı.
Kerem Bürsin'le başrolü paylaştığı 'Sen Çal Kapımı' dizisiyle adından söz ettiren ve yakışıklı oyuncu ile aşk yaşadığı iddiaları uzun süre konuşulan Hande Erçel, dün 27 yaşına bastı. Hayranları ve yakın çevresinin yanı sıra Kerem Bürsin'den de eğlenceli bir paylaşım geldi.
'İYİ Kİ VARSIN'
Kerem Bürsin, Hande Erçel'le çektiği bir videoyu Instagram hesabından yayınlayarak, "İyi ki varsın, iyi ki doğdun" mesajını not düştü. İkilinin komik anları hayranlarını da eğlendirdi.