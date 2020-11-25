Hande Erçel 27 oldu! Partneri Kerem Bürsin'den eğlenceli kutlama

Kerem Bürsin'le başrolü paylaştığı 'Sen Çal Kapımı' dizisiyle adından söz ettiren ve yakışıklı oyuncu ile aşk yaşadığı iddiaları uzun süre konuşulan Hande Erçel, dün 27 yaşına bastı. Hayranları ve yakın çevresinin yanı sıra Kerem Bürsin'den de eğlenceli bir paylaşım geldi.

'İYİ Kİ VARSIN'

Kerem Bürsin, Hande Erçel'le çektiği bir videoyu Instagram hesabından yayınlayarak, "İyi ki varsın, iyi ki doğdun" mesajını not düştü. İkilinin komik anları hayranlarını da eğlendirdi.