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  3. Hande Doğandemir'den Kerem Arslanoğlu'na: İyi ki'lerin hepsi senin!
29 Mayıs 2020 Cuma 09:42 | Son Güncelleme:

Hande Doğandemir'den Kerem Arslanoğlu'na: İyi ki'lerin hepsi senin!

Hande Doğandemir'den Kerem Arslanoğlu'na: İyi ki'lerin hepsi senin!

Geçtiğimiz aralık ayında oyuncu Hande Doğandemir'in, eski sevgilisi Şükrü Özyıldız'a döndüğü söylenmişti. Ancak Doğandemir'in ocak ayında ‘Kurşun' dizisinin ‘Serdar'ı, tiyatrocu Kerem Arslanoğlu ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Çiftin karantina günlerinde aşkları da perçinlendi. Dün sevgilisinin doğum günüydü. Hande Doğandemir 29 yaşına basan Kerem Arslanoğlu için “İyi ki hayatıma girdi” dedi. Yakınları ikiliyi birbirine çok yakıştırıyor.


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