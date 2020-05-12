Hande Doğandemir müjdeyi verdi: Aylar sonra çekim yaptık

Milyonlarca insan gibi günlerini ev karantinasında geçiren oyuncu Hande Doğandemir, sosyal medya hesabından yüzünün gülerken göründüğü bir selfiesini paylaştı. Tam da normalleşme takviminin 11 Mayıs’ı işaret ettiği gün pek de kalabalık olmayan bir ekiple çekim gerçekleştiren Doğandemir, yaşadığı heyecanı takipçileriyle paylaştı.

Güzel oyuncu çektiği selfienin altına şunları yazdı: “Aylar sonra çekim yaptık küçücük bir ekip saç-makyajı da kendim yaptım ama nasıl iyi geldi.. çok yakında”