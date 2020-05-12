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  3. Hande Doğandemir müjdeyi verdi: Aylar sonra çekim yaptık

Hande Doğandemir müjdeyi verdi: Aylar sonra çekim yaptık

Hande Doğandemir müjdeyi verdi: Aylar sonra çekim yaptık

Oyuncu Hande Doğandemir, koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir olduğu karantinadan çıktı. Sosyal medya hesabından yüzü gülerken göründüğü bir selfie paylaştı.

Milyonlarca insan gibi günlerini ev karantinasında geçiren oyuncu Hande Doğandemir, sosyal medya hesabından yüzünün gülerken göründüğü bir selfiesini paylaştı. Tam da normalleşme takviminin 11 Mayıs’ı işaret ettiği gün pek de kalabalık olmayan bir ekiple çekim gerçekleştiren Doğandemir, yaşadığı heyecanı takipçileriyle paylaştı.

Güzel oyuncu çektiği selfienin altına şunları yazdı: “Aylar sonra çekim yaptık küçücük bir ekip saç-makyajı da kendim yaptım ama nasıl iyi geldi.. çok yakında”


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