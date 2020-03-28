Hande Doğandemir isyan etti: Linç derecesinde tepki alıyorum!

Oyuncu Hande Doğandemir, yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. 34 yaşındaki Doğandemir, İbrahim Selim'in YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Bilinmeyenlerini anlatan Hande Doğandemir, hiç estetiği olmadığını ve insanların buna inanmadığını dile getirdi.

'CANIM İSTERSE YAPTIRIRIM'

Doğandemir, konuyla ilgili şunları söyledi: "Estetiğim yok. Herkes var zannediyor, inanmıyorlar. Bu konuda ciddi tepkiler alıyorum. Neredeyse hakaret ve linç derecesinde tepkiler... Olsa saklamam. Bu çok ayıp bir şeymiş gibi davranılıyor. Gerçekten yok. Canım isterse yaptırırım."