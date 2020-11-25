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25 Kasım 2020 Çarşamba 11:36 | Son Güncelleme:

Hande Doğandemir 'fotoğraf' davasını kazandı

Hande Doğandemir 'fotoğraf' davasını kazandı

Oyuncu Hande Doğandemir, ilgisinin olmadığı bir cinayet haberinde fotoğrafı kullanıldığı gerekçesiyle kanala dava açmıştı. Doğandemir haklı bulundu, Show TV'ye açtığı davayı kazandı.

Geçen yıl İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran oyuncu, 2 Temmuz 2019 tarihinde Show TV ana haber bülteninde yayınlanan “Babasına ölüm tuzağı kurdu” başlıklı haberde kendisinin ve rol arkadaşı Kerem Bürsin’in fotoğrafının kullanıldığı iddiasıyla dava açmıştı. 1 yıldır devam eden davanın karar duruşmasına Doğandemir’in avukatı İsmail Filiz ile Show TV’nin avukatı İlayda Veyisoğlu katıldı.

Hürriyet'in haberine göre Doğandemir’in avukatı, “Haberde fotoğrafının olması ve cinayete teşebbüsle itham edilmesi nedeniyle Doğandemir’in kişilik haklarına saldırıda bulunulmuştur” dedi. Davalı tarafın avukatı ise davanın reddini istedi. Hande Doğandemir’i haklı bulan mahkeme, 7 bin 500 lira manevi tazminatın 2 Temmuz 2019’dan itibaren işletilecek faiziyle birlikte oyuncuya ödenmesine karar verdi. 

<p>Editör: <a href='mailto:duygu.gecu@turmedya.com.tr'>duygu.gecu@turmedya.com.tr</a></p>

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