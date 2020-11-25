Hande Doğandemir 'fotoğraf' davasını kazandı

Geçen yıl İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran oyuncu, 2 Temmuz 2019 tarihinde Show TV ana haber bülteninde yayınlanan “Babasına ölüm tuzağı kurdu” başlıklı haberde kendisinin ve rol arkadaşı Kerem Bürsin’in fotoğrafının kullanıldığı iddiasıyla dava açmıştı. 1 yıldır devam eden davanın karar duruşmasına Doğandemir’in avukatı İsmail Filiz ile Show TV’nin avukatı İlayda Veyisoğlu katıldı.

Hürriyet'in haberine göre Doğandemir’in avukatı, “Haberde fotoğrafının olması ve cinayete teşebbüsle itham edilmesi nedeniyle Doğandemir’in kişilik haklarına saldırıda bulunulmuştur” dedi. Davalı tarafın avukatı ise davanın reddini istedi. Hande Doğandemir’i haklı bulan mahkeme, 7 bin 500 lira manevi tazminatın 2 Temmuz 2019’dan itibaren işletilecek faiziyle birlikte oyuncuya ödenmesine karar verdi.