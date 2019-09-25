Hande Doğandemir fena yakalandı! Yaptığı paylaşımla sosyal medyanın diline düştü

Ünlüler zaman zaman paylaştıkları fotoğraflara photoshop uyguluyor, yapılan değişiklikler çoğu zaman dikkatleri çekiyor. Son olarak fotoğrafına photoshop uygulayıp yakalanan ünlüler arasına oyuncu Hande Doğandemir de katıldı. Doğandemir, arkadaşlarıyla toplu olarak çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak aynı fotoğrafı Aslı İnandık da paylaşınca ortalık karıştı.

AYNI FOTOĞRAF İKİ FARKLI BACAK

Doğandemir'in paylaştığı fotoğrafta bacakları ince, arkadaşı Aslı İnandık'ın paylaşımında ise olduğundan daha kalın görünüyordu. Böylece Hande Doğandemir, oyuncu arkadaşı Aslı İnandık'ın da aynı kareyi paylaşması sonucu yakayı ele verdi.