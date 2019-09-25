Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6985
  • 6,2606
  • 279.476
  • 102465
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Hande Doğandemir fena yakalandı! Yaptığı paylaşımla sosyal medyanın diline düştü

Hande Doğandemir fena yakalandı! Yaptığı paylaşımla sosyal medyanın diline düştü

Hande Doğandemir fena yakalandı! Yaptığı paylaşımla sosyal medyanın diline düştü

Hande Doğandemir, son paylaştığı fotoğrafına photoshop yaptı. Gerçek ise aynı fotoğrafı başka bir oyuncunun paylaşmasıyla ortaya çıktı.

Ünlüler zaman zaman paylaştıkları fotoğraflara photoshop uyguluyor, yapılan değişiklikler çoğu zaman dikkatleri çekiyor. Son olarak fotoğrafına photoshop uygulayıp yakalanan ünlüler arasına oyuncu Hande Doğandemir de katıldı. Doğandemir, arkadaşlarıyla toplu olarak çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak aynı fotoğrafı Aslı İnandık da paylaşınca ortalık karıştı.

AYNI FOTOĞRAF İKİ FARKLI BACAK

Doğandemir'in paylaştığı fotoğrafta bacakları ince, arkadaşı Aslı İnandık'ın paylaşımında ise olduğundan daha kalın görünüyordu. Böylece Hande Doğandemir, oyuncu arkadaşı Aslı İnandık'ın da aynı kareyi paylaşması sonucu yakayı ele verdi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

O eleştirilere yanıt verdi
Taner Ölmez'den 'Doktor Ali Vefa' itirafı
Hande Doğandemir fena yakalandı! Sosyal medyanın diline düştü
Buse Varol ticarete atılıyor! Tam 500 bin TL'ye...
Sürpriz nikahın ardından hamilelik açıklaması
<p>Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD´nin New York kentinde Türk-Amerikan Ulusal Yönlen

´Müslümanların Merkezi Birliğe İhtiyacı Var´ Dedi, Türkiye´yi İşaret Etti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

EYT için üç farklı teklif modeli komisyonda!

Limonlu suyun 18 mucizevi faydası!