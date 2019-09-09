Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7189
  • 6,3127
  • 277.474
  • 100154
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Hande Doğandemir: Aşk hissedilenden daha fazlasıdır

Hande Doğandemir: Aşk hissedilenden daha fazlasıdır

Hande Doğandemir: Aşk hissedilenden daha fazlasıdır

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, bir dergiye röportaj verdi. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Doğandemir, hayatı boyunca sadece kalbinden geçenlerle hareket ettiğini ama hayatın, mantığını devreye sokması gereken birçok deneyim yaşadığını söyledi.

Hırsları hakkında da açıklama yapan Doğandemir, "Hırsım sabretmemi ve çok çalışmamı sağlayacak kadar" dedi. Aşkla ilgili kalıplaşmış bir tanımının olmadığını da sözlerine ekleyen genç oyuncu "Aşkın, ilgi duyduğunuz cinse hissettiklerinizden daha fazlası olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Evlendikten saatler sonra bunu yaptı!
Hande Doğandemir'den aşk açıklaması
Aslıhan Doğan Turan o haberleri doğruladı
Boşandığı eşiyle yeniden evlendi
Yeni albüme yeni araba
<p>Yöreye özgü ürünlerle hem göze hem de mideye hitap eden Van kahvaltısının UNESCO İnsanlığın Somut

Van Kahvaltısı İçin UNESCO Atağı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Cilt ve meme kanserine karşı doğal yardımcı: Üzüm çekirdeği!

Belmez Kasabası'nın uykularınızı kaçıracak gizemi