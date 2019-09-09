Hande Doğandemir: Aşk hissedilenden daha fazlasıdır

Hırsları hakkında da açıklama yapan Doğandemir, "Hırsım sabretmemi ve çok çalışmamı sağlayacak kadar" dedi. Aşkla ilgili kalıplaşmış bir tanımının olmadığını da sözlerine ekleyen genç oyuncu "Aşkın, ilgi duyduğunuz cinse hissettiklerinizden daha fazlası olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.