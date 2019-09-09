Hande Doğandemir: Aşk hissedilenden daha fazlasıdır
Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, bir dergiye röportaj verdi. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Doğandemir, hayatı boyunca sadece kalbinden geçenlerle hareket ettiğini ama hayatın, mantığını devreye sokması gereken birçok deneyim yaşadığını söyledi.
Hırsları hakkında da açıklama yapan Doğandemir, "Hırsım sabretmemi ve çok çalışmamı sağlayacak kadar" dedi. Aşkla ilgili kalıplaşmış bir tanımının olmadığını da sözlerine ekleyen genç oyuncu "Aşkın, ilgi duyduğunuz cinse hissettiklerinizden daha fazlası olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.