Hande Ataizi'nin eski eşi Benjamin Harvey kızdırdı! Leon'la o görüntüsü olay oldu

Ünlü oyuncu Hande Ataizi, 2012'de evlendiği, oğlu Aslan Leon'un babası Amerikalı Benjamin Harvey'den, Mayıs 2018'de boşanmıştı. Benjamin Harvey, Noel tatili için Amerika'ya gitti ve Aslan Leon'u da yanında götürdü. Baba oğul pick-up kiralayıp tura çıktılar. Harvey, Alabama yolunda 5 yaşındaki oğlunu kucağına aldı ve direksiyonu tutturup kuralları hiçe saydı.