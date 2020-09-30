30 Eylül 2020 Çarşamba 08:03 | Son Güncelleme:
Hande Ataizi'nin Alya heyecanı
Hande Ataizi önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Başrolünü Edis ve Jandae Perçem'in paylaştığı ajan dizisi “Alya”nın kadrosuna dahil olan oyuncu Hande Ataizi'nin heyecanı şimdiden başladı.
Hande Ataizi'nin Alya heyecanı başladı. Ataizi önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.
Başrolünü Edis ve Jandae Perçem’in paylaştığı ajan dizisi “Alya”nın kadrosuna dahil olan oyuncu, uzun aradan sonra setlere dönmenin heyecanını yaşadığını söyledi: “Çok heyecanlıyım. Benim sahnelerim birkaç gün sonra başlayacak. Set ortamını çok özledim.”