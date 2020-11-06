Hande Ataizi'den yeni dizi sürprizi!

Aksiyon dolu bu yapımdaki rolünü çok beğenen Hande Ataizi, Alya’dan sonra aksiyona yöneldiğini dile getirdi. Türk – Amerikan ortak yapımı olan dizi, dijital platformlarda yayınlanmak üzere 8 bölüm olarak çekiliyor.

Aksiyon dersleri de alan Hande Ataizi, geniş bir oyuncu kadrosu ile aynı sette bulunuyor. Gonca Vuslateri, Alper Atak ve Cem Kurtoğlu ve ABD’li oyuncularla birlikte sete çıkan Hande Ataizi, çekimlerin de çok iyi geçtiğini söyledi.

Oyuncu, “Aksiyon işi bana değişik geldi. Bundan sonra da böyle zıplamalı, atlamalı bir proje olursa iyi olur. Zaten spora gittiğim için idmanlıyım” dedi.