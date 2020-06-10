Hande Ataizi'den tepki çeken maske açıklaması: Dışarıda kullanmayı tercih etmiyoruz!

Çiftin maske takmamış olduğu dikkat çekerken Hande Ataizi, “Bu dönemde dışarıda kullanmayı tercih etmiyoruz, çünkü açık havadayız. Kapalı alanlara girdiğimizde tabii ki korunmak için takıyoruz. Çantamızda sürekli maskemiz var” diye konuştu. (Cadde)