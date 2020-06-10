10 Haziran 2020 Çarşamba 12:06 | Son Güncelleme:
Hande Ataizi'den tepki çeken maske açıklaması: Dışarıda kullanmayı tercih etmiyoruz!
Oyuncu Hande Ataizi, nikah masasına oturmaya hazırlandığı genç sevgilisi Dinç Aydoğdu ile Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.
Çiftin maske takmamış olduğu dikkat çekerken Hande Ataizi, “Bu dönemde dışarıda kullanmayı tercih etmiyoruz, çünkü açık havadayız. Kapalı alanlara girdiğimizde tabii ki korunmak için takıyoruz. Çantamızda sürekli maskemiz var” diye konuştu. (Cadde)