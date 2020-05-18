Hande Ataizi'den olay yorum: Kenan İmirzalıoğlu'nu hiç yetenekli bulmuyorum!

Uzun zamandır ekranlardan uzakta olan oyuncu Hande Ataizi, üç hafta önce Ertem Şener’in YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Kıvanç Tatlıtuğ’u çok beğendiğini dile getiren Ataizi'nin, Kenan İmirzalioğlu ile ilgili yorumu haftalar sonra sosyal medyada gündem oldu.

'HİÇ YETENEKLİ BULMUYORUM'

Ataizi, yayında şu sözleri söyledi: "Kıvanç Tatlıtuğ’u çok beğeniyorum. İnanılmaz iyi bir oyuncu. Organize İşler’de mükemmel oynamıştı. Ama Kenan İmirzalıoğlu’yu hiç yetenekli bulmuyorum. Sokaktan geçen bir adamı alıp onun yerine koy, o adam daha iyi oynar!"